Venezuela, ABD ile tekrar diyalog başlatıldığını duyurdu

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ABD ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla diyalog kanallarının tekrar açıldığını açıkladı.

Venezuela, ABD ile tekrar diyalog başlatıldığını duyurdu

Venezuela Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Caracas yönetiminin, Washington ile diplomatik ilişkilerin karşılıklı olarak yeniden faaliyete geçirilmesi hedefiyle diyalog kanallarını tekrar devreye soktuğu duyuruldu.

ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan askeri operasyonu neticesinde çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirdiğinin altı çizilen açıklamada, “Venezuela, maruz kaldığı bu saldırıya karşı diplomasi yoluyla direnecektir. Zira egemenliğimizi korumanın, uluslararası hukuku yeniden geçerli kılmanın ve barışı muhafaza etmenin yegane meşru yolunun barış diplomasisi olduğu inancındayız. Başlatılan bu süreç, Devlet Başkanı ve eşinin kaçırılması ile uğradıkları saldırının yarattığı sonuçları masaya yatırmayı ve ortak çıkarlara dayalı bir çalışma takvimini ele almayı hedeflemektedir” ifadelerini yer verildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin teknik ve lojistik incelemeler yapmak amacıyla Venezuela'ya vardığı, buna karşılık Venezuela'dan bir diplomatik grubun da benzer çalışmaları yürütmek üzere ABD'ye hareket edeceği bilgisi paylaşıldı.

