Burdur’da kuyuya düşen vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı

Burdur’un Bucak ilçesinde vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur’da kuyuya düşen vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Burdur’un Bucak ilçesi Kuşbaba Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (62) henüz bir nedenle köyde arazide bulunan kuyuya düştü. Olay sonrasında Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyuya düşen vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

