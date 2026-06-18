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Burdur’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Burdur’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehit Pilot Teğmen Hasan Diker Caddesi’nde meydana geldi.

Burdur’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Burdur’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehit Pilot Teğmen Hasan Diker Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur
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