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Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, gözaltına alındığı rüşvet soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı

Manisa'da yürütülen soruşturma çerçevesinde adli makamlara sevk edilen YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında tutuklama kararı verildi.

YENİ Parti kurucu Ankara İl Başkan Yardımcısı Erkin Tüzün şunları ifade etti:

"Adliyedeyiz…

YENİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanımız İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Öncelikle açıkça ifade edelim: Tutuklama bir mahkûmiyet değildir. İlksen Başkanımız hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkes gibi onun da masumiyet karinesinden ve adil yargılanma hakkından yararlanması gerekir.

Biz hukukçuların ve siyasetçilerin görevi, kişiler hakkındaki isnatları peşinen doğru veya yanlış ilan etmek değil; hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve yargı bağımsızlığını savunmaktır.

İlksen Başkanımızın yanında, ailesinin ve yol arkadaşlarının yanındayız. Hukuk herkese lazım.

Adalet, hepimiz için. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Yeni Parti
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