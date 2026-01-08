Burdur’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur - Antalya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki otomobil E.Ç.’nin kullandığı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarken otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

