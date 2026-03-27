Burdur’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolu Akyaka köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A. (77) idaresindeki ticari araç ile M.Ş.’nin (38) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü M.Ş.’nin aracında bulunan yolcular S.Ç. (52), H.K. (26), O.K. (38) ve A.G. (25) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Y.A. (76) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

