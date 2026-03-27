HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burdur’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Burdur’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolu Akyaka köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A. (77) idaresindeki ticari araç ile M.Ş.’nin (38) kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücü M.Ş.’nin aracında bulunan yolcular S.Ç. (52), H.K. (26), O.K. (38) ve A.G. (25) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Y.A. (76) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da zincirleme kaza: 15 yaralıİstanbul'da zincirleme kaza: 15 yaralı
Bu belirtilere dikkat: Beyin tümörünün ilk sinyali olabilirBu belirtilere dikkat: Beyin tümörünün ilk sinyali olabilir

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki dev gemiyi vurdu!

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki dev gemiyi vurdu!

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.