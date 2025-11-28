Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-24 Kasım tarihlerinde Bucak, Gölhisar ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde çalışma gerçekleşti. Yapılan çalışmalarda, 32 gram kullanımlık kannabinoid/bonzai, 4 gram metamfetamin, 95 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G., O.K., Y.Y. ve Y.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır