HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-24 Kasım tarihlerinde Bucak, Gölhisar ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il genelinde çalışma gerçekleşti. Yapılan çalışmalarda, 32 gram kullanımlık kannabinoid/bonzai, 4 gram metamfetamin, 95 gram kubar esrar, 1 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili M.G., O.K., Y.Y. ve Y.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı.

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 1

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 2

Burdur’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldıEsenyurt'ta bir otele pimi çekili halde el bombası atıldı
Sultangazi'deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun 'kıyafet' iddiasını 'açı' yalanladıSultangazi'deki düğün salonunda gizli kamera skandalı! Patronun 'kıyafet' iddiasını 'açı' yalanladı

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.