Burhanettin Duran: 379 FETÖ iltisaklı hesap tespit edildi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital izleme çalışmaları kapsamında FETÖ ve iltisaklı 379 sosyal medya hesabının belirlendiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının tespit edildiğini duyurdu. Duran, söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiğinin ortaya konulduğunu belirterek, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde erişim engeli ve hukuki işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.

Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir."

