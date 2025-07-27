Burhaniye Kitap Fuarı'nda edebiyat coşkusu ve tartışmalı anlar bir arada

Burhaniye, 2025 Temmuz'unda altıncı kez kapılarını açan Kitap Fuarı ile edebiyat dünyasının önemli duraklarından biri haline geldi. Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, sadece kitaplarla değil, çeşitli kültürel etkinliklerle de ziyaretçilerine zengin bir deneyim sunuyor.

Fuarın bu yılki teması 'Bin yıllık tarihten, bin yıllık kitaba' olarak belirlenmişti. Fuarın atmosferi, belediyenin tüm birimlerinin koordineli çalışmasıyla adeta bir şölen havasına bürünmüş durumda. Şehrin dört bir yanında fuarın coşkusu hissediliyor ve hem amatör bir ruh hem de profesyonel bir disiplinle etkinlikler sürdürülüyor.

Fuar kapsamında Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Hatırla Ey Peri' adlı tiyatro oyunu, Ören Amfitiyatro'da binlerce seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Oyun, duygusal anlar yaşatırken, oyuncuların performansı büyük beğeni topladı. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli de geceye katılarak tiyatro ekibine tebriklerini iletti.

Ancak fuarın bu olumlu atmosferi, modacı ve yazar Barbaros Şansal'ın fuar alanında verdiği tartışmalı bir pozla gölgelendi. Şansal'ın sergilediği bu davranış, özellikle çocukların ve ailelerin bulunduğu bir ortamda büyük tepki çekti. Geçmişte de çeşitli tartışmalarla gündeme gelen Şansal'ın bu hareketi, 'Kültür etkinliği mi, şov alanı mı?' sorularını beraberinde getirdi.