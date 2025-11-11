HABER

Burhaniye’de mazgala sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir yağmur gideri mazgalına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi’nde Emekliler Derneği Lokali önünde bulunan yağmur gideri mazgalına bir kirpi sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak kirpiyi dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kirpinin herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi. Sağlıklı olduğu tespit edilen kirpi, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Burhaniye’de mazgala sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

