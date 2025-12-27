Polisten 4 ayrı operasyon: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda T.K. (48) isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 5 adet bulundurma ruhsatlı silahın 6136 sayılı Kanuna aykırı şekilde nakledildiği tespit edilerek silahlara el konuldu. Ayrıca faturası bulunmayan 1 adet kurusıkı tabanca da muhafaza altına alındı. Adapazarı ilçesinde bulunan iki ayrı alkollü mekanda yapılan denetimlerde E.Ö. ve K.Y. isimli şahısların namlu ağızları atışa hazır vaziyette olan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi. Aynı çalışmalarda Y.E.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 4,6 gram sentetik cannabinoid maddesi bulundu. Bu çerçevede 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır