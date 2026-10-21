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Burhaniye’de organik üzümler ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sezonun organik ürünleri pazarda satılmaya devam ederken, erik büyüklüğündeki üzümler de ilgi gördü. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Destekleme Derneği Başkanı İsmail Deniz, ürünlerde gübre ve ilaç kullanmadıklarını söyledi.

Burhaniye’de organik üzümler ilgi gördü

Burhaniye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırtık Mahallesi’nde yaklaşık 13 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, sezonun ürünleri de pazarda satılmaya devam ediyor. Dernek Başkanı İsmail Deniz’in pazara getirdiği Redgolep cinsi üzümler de yoğun ilgi gördü. Asma fidanlarını Manisa’nın Salihli ilçesinden getirdiğini kaydeden İsmail Deniz, "Pazarda domatesten bibere kadar çeşitli ürünler satıyoruz. Köyde 7 dekar alanda bağ kurdum. Üzümlerimiz de çıktı. Bu üzüm hem tatlı hem de çok gösterişli. Onun için de çok tutuluyor. Kilosunu 100 liradan satıyorum. Üzüm sayesinde cebimiz para gördü" dedi.

Burhaniye’de organik üzümler ilgi gördü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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