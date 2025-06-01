Bursa 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca muhtemel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 20°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C seviyelerinde olacak.

2 Haziran Pazartesi günü hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklıklar 23°C, gece ise 9°C civarında olacak. 3 Haziran Salı günü hava daha da iyi olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklıklar 26°C, gece 11°C seviyesinde olacak. 4 Haziran Çarşamba günü hava durumu yine iyileşecek. Parlak güneş ışığı altında bir gün olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü hava koşulları bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 31°C, gece saatlerinde 13°C civarına ulaşacak. 6 Haziran Cuma günü hava durumu yine güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 29°C, gece 14°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 30°C, gece ise 14°C seviyelerinde kalacak.

Bursa'da Haziran ayı, ortalama 19.8°C sıcaklık ile ılıman bir iklime sahiptir. Gündüz sıcaklıkları genellikle 24.1°C, gece sıcaklıkları ise 15.1°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 59 mm olup, ayda yaklaşık 6 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Nem oranı ise %68 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar artabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.