HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, günün ilk saatlerinde yoğun bulutlu bir atmosferi gösteriyor.

Bursa 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gün boyunca muhtemel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 20°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C seviyelerinde olacak.

2 Haziran Pazartesi günü hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklıklar 23°C, gece ise 9°C civarında olacak. 3 Haziran Salı günü hava daha da iyi olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklıklar 26°C, gece 11°C seviyesinde olacak. 4 Haziran Çarşamba günü hava durumu yine iyileşecek. Parlak güneş ışığı altında bir gün olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü hava koşulları bol güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 31°C, gece saatlerinde 13°C civarına ulaşacak. 6 Haziran Cuma günü hava durumu yine güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıklar 29°C, gece 14°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 30°C, gece ise 14°C seviyelerinde kalacak.

Bursa'da Haziran ayı, ortalama 19.8°C sıcaklık ile ılıman bir iklime sahiptir. Gündüz sıcaklıkları genellikle 24.1°C, gece sıcaklıkları ise 15.1°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 59 mm olup, ayda yaklaşık 6 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Nem oranı ise %68 civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar artabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!
Asistan doktorun şüpheli ölümü! Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Bayramı evde mi geçirecekler? İnfaz düzenlemesinden faydalanacak tutuklu sayısı belli oldu: Muhalefetten itiraz

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.