Bursa 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, yer yer güneşli, ardından artan bulutlulukla geçecek. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 5°C olarak bekleniyor. Nem oranı %52, rüzgar hızı 7.7 km/saat, basınç seviyesi 901.3 mb olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati 18:01'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü puslu güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 21°C'ye kadar yükselebilir. 4 Kasım Salı günü puslu güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarına düşecek. 6 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C civarında kalacak. 7 Kasım Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 17°C civarında seyredecek.

Kasım ayı, Bursa'da genelde serin ve yağışlı bir dönemdir. Ortalama sıcaklıklar 9.3°C civarındadır. Yağış miktarı 81 mm olarak kaydedilmektedir. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı da hazırlıklı olmak gerekir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek faydalı olacaktır.

Bursa'da Kasım ayında ortalama 7 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almak önemlidir. Ani yağışlara karşı korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek de bir o kadar mühimdir. Vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.