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Bursa 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Bursa 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 17°C'ye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 31°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesiyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacaktır. UV ışınları, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Ayrıca, koruyucu giysiler tercih etmek de faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar, vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmek gereklidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Onların serin ortamlarda kalmaları gerekir. Sıcak havalarda trafik kazalarının artabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu önlemler, hem bireysel hem de toplumsal sağlık ve güvenlik açısından önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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