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İstanbul'un köklü hastanesinde tuvalette gizli çekim skandalı! Aylarca çalışanları görüntülemiş

İstanbul Tıp Fakültesi'nin (Çapa) Acil Cerrahi Bölümü'nde iğrenç olay! Bir personelin 8 ay boyunca kadın sağlık çalışanlarını tuvalette gizlice görüntülediği ortaya çıktı. Telefondaki deliller sapığı ele verdi. Başka bir hemşirenin müdahalesiyle yakalanan sapık tutuklandı.

İstanbul'un köklü hastanesinde tuvalette gizli çekim skandalı! Aylarca çalışanları görüntülemiş
Ufuk Dağ

İddiaya göre yaklaşık 8 ay boyunca kadın çalışanları görüntüleyen erkek personel, bir hemşirenin müdahalesiyle yakalandı. Telefonda çok sayıda görüntü bulunan şüpheli tutuklandı.

KABİNİN ALTINDAN, ÜSTÜNDEN...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcisi Güldane Çelik’in iddiasına göre; şüpheli, kadın çalışanlar tuvalete girdiğinde arkalarından içeri girerek telefonunu kabinin altından ya da üstünden uzatıp fotoğraf çekiyordu. Durumu fark eden bir hemşire, şüphelinin telefonunda kendisinin ve diğer kadın çalışanların görüntülerini görüp şikayetçi oldu. Personel tutuklandı.

"HASTANE YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU VAR"

Hastanedeki yetersizliklere ve çalışanların mahremiyetini koruyacak alanların bulunmamasına dikkat çeken Çelik şu ifadeleri kullandı: “Çalışanlarına güvenli ve mahremiyete uygun bir çalışma ortamı sağlamayan idarenin ve hastane yönetiminin sorumluluğu var.”

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul acil gizli kamera
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