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Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran'da hapse atıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran’da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı. Başkentteki Tecriş Meydanı’nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran'da hapse atıldı!

Parmaklıkların arkasında Trump’ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran da hapse atıldı! 1

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran da hapse atıldı! 2

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran da hapse atıldı! 3

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran da hapse atıldı! 4

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran da hapse atıldı! 5

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran da hapse atıldı! 6

Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran da hapse atıldı! 7

İLGİ ODAĞI OLDU

Hapishanedeki sembolik Trump’ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran trump
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