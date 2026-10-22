Görenler dönüp bir daha baktı: Trump İran'da hapse atıldı!
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran’da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı. Başkentteki Tecriş Meydanı’nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.
22.10.2026 09:33
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Parmaklıkların arkasında Trump’ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.
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Hapishanedeki sembolik Trump’ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
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