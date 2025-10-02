HABER

Bursa 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 2 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek.

Gece sıcaklığın 12°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 14 km hıza ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü hafif sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 15°C civarında olacak. 4 Ekim Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece 9°C civarında seyredecek.

5 Ekim Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 8°C olacak. Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Cuma günü için hafif sağanak yağış öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır.

Gündüz sıcaklık 20°C’nin üzerinde, gece ise 10°C’nin altında seyredecektir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar doğu yönünden esecek. Rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde Bursa'daki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.

