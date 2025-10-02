Bursa 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığın 12°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 14 km hıza ulaşacak.
Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü hafif sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 15°C civarında olacak. 4 Ekim Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece 9°C civarında seyredecek.
5 Ekim Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 8°C olacak. Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Cuma günü için hafif sağanak yağış öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır.
Gündüz sıcaklık 20°C’nin üzerinde, gece ise 10°C’nin altında seyredecektir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar doğu yönünden esecek. Rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde Bursa'daki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum