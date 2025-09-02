HABER

Bursa 02 Eylül Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 2 Eylül 2025 Salı günü, Bursa'da hava genellikle güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün, 2 Eylül 2025 Salı günü, Bursa'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 13°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 3 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların 30°C'ye çıkması öngörülüyor. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklığın 32°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü sıcaklıklar 28°C civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %69 ile %71 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak gereklidir. Bol su tüketerek vücudu nemli tutmak, aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak kendinizi ve çevrenizdekileri koruyabilirsiniz. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

