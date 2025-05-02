Bursa 02 Mayısı Cuma hava durumu! Bursa'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 8°C olarak başlayacak. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 6°C civarında olacak.

3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak geçecek. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük sıcaklık ise 3°C olarak tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazar günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 7°C olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü hava daha da ısınacak. En yüksek sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. En düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacak.

Bursa'da Mayıs ayı genellikle 15.9°C ortalama sıcaklıkla geçer. En düşük sıcaklık 10.9°C, en yüksek sıcaklık ise 20.4°C'dir. Ayrıca, Mayıs ayında 71 mm yağış ve %70 nem oranı görülür.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek de gereklidir.