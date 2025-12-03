HABER

Bursa 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 3 Aralık 2025 tarihinde hava durumu sabah saatlerinde sisli ve puslu, gün içinde ise açık ve güneşli olacak. Sıcaklık sabah 4°C, öğle saatlerinde ise 15°C seviyelerine yükselecek. Nem oranı %65 ile %82 arasında değişecek. Düşük sıcaklık ve yüksek nem, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak önemli. Ayrıca rüzgarlı günlerde ağaçlık alanlardan uzak durulmalıdır.

Doğukan Akbayır

Bursa'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde sisli ve puslu olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık sabah saatlerinde 4°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde ise 15°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %65 ile %82 arasında değişecek. Bu durum akşam ve gece saatlerinde nemin artacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 4 Aralık Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü hafif yağmur etkili olacak. 6 Aralık Cumartesi günü yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmurun sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmeli. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önem teşkil ediyor. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı. Gerekirse ilaçların düzenli kullanılması önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Ağaçlık bölgelerden uzak durmak ise akıllıca bir karar olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
