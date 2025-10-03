Bursa 03 Ekim Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumunun genel olarak sağanak yağışlı ve serin olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması muhtemel.

Cumartesi günü hava daha sakin geçecek. Hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 23°C arasında değişecek. Pazar günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında seyredecek. Pazartesi günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 14°C ile 18°C arasında olacak. Salı günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 15°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esneklik faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Yağışlı havalarda trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmayın. Yolculuklarınızı buna göre planlamalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Gerekli önlemleri almak, günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.