Bursa 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 21°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %30 civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğudan (poyraz) orta kuvvette esecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 40 km/s'ye ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü ise sıcaklığın 16°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğudan orta kuvvette esmeye devam edecek.

Hava koşulları bu dönemde genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah işe veya okula gideceklerin uygun kıyafetler seçmeleri faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman kuvvetli eseceği için dikkatli olunması önerilir. Açık alanlarda rüzgar etkisini azaltacak giysilerin tercih edilmesi önemlidir.