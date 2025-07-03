HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 28°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 28°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 5 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 29°C olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü 31°C, 6 Temmuz Pazar günü 33°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 34°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcaklık artışı, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sağlık açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek de sağlık için faydalıdır. Güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimdeSatış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde
Kimliği belirsiz! Yol kenarında baygın halde bulundu...Kimliği belirsiz! Yol kenarında baygın halde bulundu...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı!

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

Kayseri'de inanılmaz kaza! Lüks araç adeta hurdaya döndü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.