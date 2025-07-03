Bursa 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 28°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 28°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 5 km hızla esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 29°C olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü 31°C, 6 Temmuz Pazar günü 33°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 34°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcaklık artışı, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sağlık açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek de sağlık için faydalıdır. Güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumaya yardımcı olur.