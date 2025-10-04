Bursa 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. En yüksek sıcaklık 21°C. En düşük sıcaklık ise 12°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %47 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve saatte yaklaşık 4.45 km hızında.

Pazar günü hava daha ılıman geçecek. En yüksek sıcaklık 19°C. En düşük sıcaklık 10°C olarak öngörülüyor. Hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan esecek, saatte ortalama 3.61 km hızında.

Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 10°C arasında değişecek. Salı günü hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17°C. En düşük sıcaklık ise 12°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalı. Su geçirmeyen bir mont da faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde trafik koşulları değişebilir. Yola çıkarken ekstra dikkatli olmakta fayda var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceğini unutmayalım. Güncel hava durumu raporlarını takip etmekte yarar var. Planlarınızı buna göre yapmak en iyisi olacaktır.