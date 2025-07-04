Bursa 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 16°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 5 km hızla esecek.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 6 Temmuz Pazar günü 36°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 35°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklık artışı, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sağlık açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek gerekir. Ayrıca, güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlığı korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.