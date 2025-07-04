HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da, 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 16°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 5 km hızla esecek.

Hafta sonu hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 6 Temmuz Pazar günü 36°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 35°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklık artışı, özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sağlık açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek gerekir. Ayrıca, güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından gereklidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sağlığı korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama: En az 9 yaralıRoma'da akaryakıt istasyonunda patlama: En az 9 yaralı
Küçük bir mahalle kadar elektrik çekiyorKüçük bir mahalle kadar elektrik çekiyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu!

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Yarışmanın ardından ülkeyi terk etmişti! Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çarpıcı anket sonuçları... Açık ara önde!

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Kocaeli'de çifte cinayet! Baba-oğul sokak ortasında öldürüldü

Bu mevsimde bu kar! Temmuz ayında beyaza büründü

Bu mevsimde bu kar! Temmuz ayında beyaza büründü

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.