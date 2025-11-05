Bursa 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, alçak bulutların ardından güneşli bir hava olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 17°C arasında değişecektir. Rüzgar güneybatıdan (lodos) saatte ortalama 11 km hızla esecektir. Nem oranı %70 ile %96 arasında değişecektir. Akşam saatlerinde hafif pus ve yer yer sis görülebilir. Yağış beklenmemektedir.

6 Kasım 2025 Perşembe günü Bursa'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 14.5°C arasında seyredecek. Nem oranı %81 civarında olacaktır. Rüzgar saatte 5.4 km hızla esecek.

7 Kasım 2025 Cuma günü ise sağanak yağışlar görülecektir. Sıcaklık 8°C ile 18°C arasında değişecektir. Nem oranı %99'a kadar yükselebilir. Rüzgar saatte 5.2 km hızla esecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle 7 Kasım'daki sağanak yağışa karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Sıcaklıklar düşecektir ve nem oranı artacaktır. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun giyinmek ve ıslak zeminlere karşı tedbirli olmak önerilir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır.