HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Bursa 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Bursa'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatleri 16-18°C aralığında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 27-28°C seviyelerine ulaşacak. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar hızı 1.8 km/h ile 4 km/h arasında değişim gösterecek. Gün doğumu saati 07:05. Gün batımı saati 18:37 olarak tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 18-10°C aralığında seyredecek. 8 Ekim Çarşamba günü yağmur devam edecek. Sıcaklık 14-9°C arasında olacak. 9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 13-8°C aralığında olacak. 10 Ekim Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18-7°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de ıslanmamak için gereklidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını koruyabilir. Rüzgardan korunmak için mont veya rüzgarlık giymek iyi bir tercih olur. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumu değişebilir. Seyahat planları yaparken ekstra zaman ayırmak önemlidir. Güvenli sürüş kurallarına uymak da gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdiTakside arama yapan polis binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi
Denizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıDenizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.