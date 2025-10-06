Bursa 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatleri 16-18°C aralığında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 27-28°C seviyelerine ulaşacak. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar hızı 1.8 km/h ile 4 km/h arasında değişim gösterecek. Gün doğumu saati 07:05. Gün batımı saati 18:37 olarak tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 7 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 18-10°C aralığında seyredecek. 8 Ekim Çarşamba günü yağmur devam edecek. Sıcaklık 14-9°C arasında olacak. 9 Ekim Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 13-8°C aralığında olacak. 10 Ekim Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18-7°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek de ıslanmamak için gereklidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını koruyabilir. Rüzgardan korunmak için mont veya rüzgarlık giymek iyi bir tercih olur. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumu değişebilir. Seyahat planları yaparken ekstra zaman ayırmak önemlidir. Güvenli sürüş kurallarına uymak da gereklidir.