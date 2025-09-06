HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve serin başlayacak.

Bursa 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bursa'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve serin başlayacak. Gündüz sıcaklıklar 24°C civarına yükselecek. Bu, daha ılıman bir hava sağlayacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 14°C'ye kadar düşecek. Serin bir hava hakim olacak. Nem oranı yüksek olacağı için, hava biraz bunaltıcı hissedilebilir.

Pazar günü hava daha bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 24°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri hava daha parlak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarına yükselecek. Bu dönemde nem oranı daha düşük olacağından, hava daha rahat hissedilebilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler seçilmelidir. Gündüz saatlerinde hafif yağmurlara karşı bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması tavsiye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyorSavcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.