Bursa 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve serin başlayacak. Gündüz sıcaklıklar 24°C civarına yükselecek. Bu, daha ılıman bir hava sağlayacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 14°C'ye kadar düşecek. Serin bir hava hakim olacak. Nem oranı yüksek olacağı için, hava biraz bunaltıcı hissedilebilir.

Pazar günü hava daha bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 24°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günleri hava daha parlak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarına yükselecek. Bu dönemde nem oranı daha düşük olacağından, hava daha rahat hissedilebilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler seçilmelidir. Gündüz saatlerinde hafif yağmurlara karşı bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması tavsiye edilir.