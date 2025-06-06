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Bursa 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 06 Haziran Cuma hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bursa'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 12°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumlu. Genellikle Bursa'da bu dönemde görülen hava koşullarını yansıtıyor.

7 ve 8 Haziran tarihlerinde hava koşullarının yine güneşli ve sıcak olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 27°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 13°C seviyelerinde olması bekleniyor. Bu durum, hafta sonu boyunca açık ve sıcak bir hava göstergesi.

Haziran ayında Bursa'da genellikle sıcak ve güneşli bir hava hakim. Ortalama gündüz sıcaklıkları 21.9°C, gece sıcaklıkları ise 16.2°C civarında. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 33 mm, nem oranı ise %61 seviyesindedir. Bu veriler, Haziran ayının Bursa'daki tipik hava koşullarını göstermektedir.

Ayrıca, Haziran ayı boyunca hava sıcaklıkları genellikle 22°C ile 27°C arasında değişiyor. Yağış miktarı ortalama 33 mm, nem oranı %61 seviyesindedir. Bu veriler de, Haziran ayının Bursa'daki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına katkı sağlar. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek de sağlığı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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