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Bursa 06 Mayıs Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 06 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Bursa'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Bursa 06 Mayıs Salı hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Bursa'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklıkların 28°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Gündüz saatlerinde rahat bir hava sunulacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Bu da serin bir akşam geçireceğiniz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıkların 29°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 12°C civarında olacaktır. 8 Mayıs Perşembe günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. 9 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 27°C civarında olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü ise yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 30°C arasında değişecek. Bu, Bursa'da tipik bir Mayıs havası olarak değerlendirilebilir. Mayıs ayında genellikle yağmur, bazen gök gürültüsü, bazen sis ve bazen de kasırga görülebilir. Bu nedenle, gündüz sıcaklıkları 19°C ile 27°C arasında değişebilir. Mayıs ayında UV indeksi 9 seviyesindedir. Bu, güneşe karşı dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Güneş kremi kullanmak, uygun kıyafetler giymek ve güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir.

Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 20°C ile 30°C arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek ve hava koşullarına göre kıyafetlerinizi ayarlamak akıllıca olacaktır. Genel olarak, Bursa'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar olabileceğinden, bu tarihte dışarı çıkmadan önce şemsiye almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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