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Bursa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Bursa 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü en yüksek sıcaklık 35°C olacak. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. 9 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 37°C'ye çıkacak. 10 Temmuz Perşembe gününde hava biraz daha serinleyerek 30°C seviyelerine inecek.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bu, güneş çarpması riskini azaltır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiği unutulmamalıdır.

Sıcak hava, orman yangınları riskini de artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak hayati önem taşır. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak serinlemek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak, hafif ve serinletici yiyecekleri tercih etmek de faydalıdır.

Hava kalitesinin de bu sıcaklıklarla birlikte değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcak hava, hava kirliliğini artırarak solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Özellikle astım veya alerji gibi solunum sorunları olanların dışarı çıkarken dikkatli olmaları ve gerekirse maske kullanmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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