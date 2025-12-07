Bursa 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 7 Aralık 2025 Pazar günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.4 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:12. Gün batımı saati 17:37 olarak hesaplandı.

8 Aralık 2025 Pazartesi günü, Bursa'da bir veya iki kısa süreli sağanak yağış gelmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 8°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %75 civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 9.4 km/saat olacak.

9 Aralık 2025 Salı günü alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 3°C ile 8°C arasında değişmesi öngörülüyor. 10 Aralık 2025 Çarşamba günü ise bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklıkların 0°C ile 10°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönem özellikle yağışlı günlerde su birikintileri ve yol kayganlıkları nedeniyle trafik kazaları riski artmaktadır. Sürücülerin hız limitlerine uyması oldukça önemlidir. Takip mesafelerini artırmak gerekir. Ani frenlerden kaçınılmalıdır. Yaya olarak dışarı çıkarken su birikintilerinden uzak durmalıdır. Kaygan zeminlere dikkat etmek şarttır.

Yağışların etkisiyle ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalıdır. Özellikle dere kenarları ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkat etmesi önerilir. Soğuk hava koşulları yüzünden, açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Uygun giyinmeye özen gösterilmelidir.

Evlerde ısıtma sistemlerinin düzenli bakımı yapılmalıdır. Su sızıntılarına karşı önlemler alınmalıdır. Bu dönemde hava koşullarına uygun planlamalar yaparak olumsuz etkilerden en az düzeyde etkilenmek mümkündür.