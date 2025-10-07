HABER

Bursa 07 Ekim Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 7 Ekim 2025 Salı günü, sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 7 Ekim 2025 Salı günü, sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde aralıklarla sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 21°C civarında olacak. Nem oranı %73 ile %95 arasında değişecek. Güneydoğudan saatte 7 km hızında rüzgarlar esecek.

8 Ekim Çarşamba günü, yağmur devam edecek. Sıcaklık, bir önceki güne göre yaklaşık 4°C düşecek. Bu nedenle 17°C civarına gerilemesi öngörülüyor. 9 Ekim Perşembe günü ise yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklık bir önceki günden itibaren 2°C artacak. Bu da 19°C seviyelerine ulaşması anlamına geliyor.

Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemleri almak akıllıca olur. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Bu nedenle kat kat giyinmeniz vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Nem oranı yüksek olacak. Özellikle astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerekir. Gerekirse tedbir almak önemlidir. Bu günlerde sağlığınızı korumak için önlemler almanızda yarar var.

