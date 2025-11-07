Bursa 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 13°C civarında olacak. Hava parçalı bulutlu bir şekilde başlayacak. Gündüz saatlerinde hafif yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 19°C seviyelerine yükselecek. Akşam saatlerinde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C civarına düşecek. Gece saatlerinde hava 13°C seviyelerinde kalacak. Az bulutlu bir hava devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güneyden esecek. Hızı saatte 4 km olacak. Gündüz saatlerinde kuzeybatıdan esmesi bekleniyor. Gündüz hızı saatte 7 km olacak. Akşam saatlerinde güneybatıdan esecek. Hızı saatte 5 km olacak. Gece saatlerinde yeniden güneyden esecek. Bu da saatte 5 km hızla gerçekleşecek.

Nem oranı sabah yüzde 81 olacak. Gündüz saatlerinde yüzde 71 seviyesine inecek. Akşam yüzde 86, gece saatlerinde ise yüzde 85 seviyelerinde ölçülecek. Basınç sabah 1004 hPa, gündüz 1005 hPa, akşam 1006 hPa ve gece 1008 hPa olacak.

8 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 9 Kasım Pazar günü puslu bir güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 21°C seviyelerinde olacak. Bu dönemde hava oldukça ılıman ve yağışsız olacak.

Böyle bir hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. Bu yüzden kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hafif bir mont bulundurmak da iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde hafif yağış ihtimali var. Küçük bir şemsiye ya da su geçirmez bir ceket yanınızda bulundurmanızda yarar var. Hava koşullarına hazırlıklı olarak günlük aktivitelerinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz.