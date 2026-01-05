HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şırnak'ta korkunç olay: Kar altında ceset bulundu!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında kar altında Irak uyruklu Ali Yunus Kerim’in cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta korkunç olay: Kar altında ceset bulundu!

Türkiye sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan Irak uyrklu Ali Yunus Kerim, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Türkiye-Irak sınır hattındaki Ortasu köyü yakınlarında olduğunu, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandığını söyledi.

Bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, Ortasu Köyü Muhtarı Sabri Encü’ye durumu bildirdi. Muhtar Encü’nün ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Şırnak ta korkunç olay: Kar altında ceset bulundu! 1

Yaklaşık 6 saat süren çalışmalarda, Kerim’in cansız bedeni kar altında bulundu. Kerim’in cenazesi, otopsi işlemleri için Uludere Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Şırnak ta korkunç olay: Kar altında ceset bulundu! 2

Otopsinin ardından cenaze, Irak’tan gelen yakınlarına teslim edildi.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da vatandaşlar karın keyfini çıkarttıMuğla’da vatandaşlar karın keyfini çıkarttı
Torosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadıTorosların zirveleri beyaza büründü, Antalyalılar kar keyfini doyasıya yaşadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Irak kar ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.