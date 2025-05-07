Bursa 07 Mayısıs Çarşamba hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında seyredecek. Bu değerler, Mayıs ayının ortalama sıcaklıklarına yakındır. Bursa'nın bu dönemdeki tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

8 Mayıs Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında ölçülecek. 9 Mayıs Cuma günü hava yine parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. 10 Mayıs Cumartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Bu dönemde Bursa'da hava genellikle ılıman ve güneşli bir özelliğe sahip.

Mayıs ayı genel olarak Bursa'da ılıman ve güneşli bir dönemdir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C civarındadır. Yağış miktarı düşüktür. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşlidir. Yağışlı gün sayısı azdır.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak da iyi bir seçenek. Güneş ışınlarının güçlü olabileceğini unutmamak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken, güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Şapka ve güneş gözlüğü takmak da faydalıdır. Ayrıca bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmasını önler. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Açık hava etkinliklerinin keyfini çıkarmanızı kolaylaştırır.