Bursa 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 30°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 31°C ile 32°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkatli olmak önemli.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Açık renkli, hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Araç kullanırken klima kullanmak, serin kalmaya yardımcı olur.

Perşembe günü ani sağanak yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir.