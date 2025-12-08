HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 8 Aralık 2025 sabahı hafif yağmurla başlayacak olan hava durumu, 10°C ile 9°C arasında değişen sıcaklıklarla devam edecek. Nem oranı %93 seviyesinde kalacak. 9 Aralık'ta alçak bulutlar görülecekken, 11 Aralık'ta güneş ara ara görünecek. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem, uygun kıyafetler giyilmesini zorunlu kılıyor. Rüzgarın zaman zaman artacak olması, rüzgar geçirmeyen giysilerin de önemini artırıyor.

Bursa 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Bursa'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde hafif yağmur çiseleyerek başlayacak. Gün sıcaklıkları 9°C ile 10.9°C arasında değişecek. Nem oranı ise %93 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:12, gün batımı ise 17:34'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir devinim beklenmiyor. 9 Aralık Salı günü alçak bulutlar görülecek. Sıcaklıklar 7°C ile 3°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü ise kalan bulutlu hava ve 10°C ile 1°C arasındaki sıcaklıklar öngörülüyor. 11 Aralık Perşembe günü güneş, bulutların arasından ara ara görünecek. Sıcaklıklar 11°C ile 0°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 1°C arasında değişecek.

13 Aralık Cumartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneş, daha sonra geri dönecek. Sıcaklıklar 13°C ile 2°C arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 5°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşük kalması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava için hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Su geçirmeyen ayakkabılar ve dış giysiler kullanmak faydalıdır. Bu, olası yağmurlar karşısında koruma sağlar. Rüzgar zaman zaman artabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar giymek de önemlidir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak, olumsuz durumları önlemeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haberŞanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haber
Van’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründüVan’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.