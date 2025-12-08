Bursa 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde hafif yağmur çiseleyerek başlayacak. Gün sıcaklıkları 9°C ile 10.9°C arasında değişecek. Nem oranı ise %93 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:12, gün batımı ise 17:34'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir devinim beklenmiyor. 9 Aralık Salı günü alçak bulutlar görülecek. Sıcaklıklar 7°C ile 3°C arasında değişecek. 10 Aralık Çarşamba günü ise kalan bulutlu hava ve 10°C ile 1°C arasındaki sıcaklıklar öngörülüyor. 11 Aralık Perşembe günü güneş, bulutların arasından ara ara görünecek. Sıcaklıklar 11°C ile 0°C arasında olacak. 12 Aralık Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 1°C arasında değişecek.

13 Aralık Cumartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneş, daha sonra geri dönecek. Sıcaklıklar 13°C ile 2°C arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 5°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşük kalması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava için hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar. Nem oranının yüksek olması nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Su geçirmeyen ayakkabılar ve dış giysiler kullanmak faydalıdır. Bu, olası yağmurlar karşısında koruma sağlar. Rüzgar zaman zaman artabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar giymek de önemlidir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak, olumsuz durumları önlemeye yardımcı olur.