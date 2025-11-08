HABER

Bursa 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 8 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Pazar günü ise havanın yine bulutlu ve güneşli olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük hissedilebilir. Dışarı çıkacakların kıyafet seçiminde kat kat giyinmesi önerilmektedir. Güncel hava durumu kontrol edilerek hazırlık yapmak, olası sürprizlerle karşılaşmamak için önemlidir.

Devrim Karadağ
Devrim Karadağ

Bursa'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Pazar günü hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık yine 20°C civarında olacak. Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 20°C civarında devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların hafif bir mont veya ceket giymesi faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olur. Bu nedenle kat kat giyinmek uygundur. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik bir çözüm olacaktır.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek gerekir. Buna göre hazırlık yapmak gereklidir. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak önemli bir adımdır.

