Bursa 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 8 Temmuz 2025 Salı günü, güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 36°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 20°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif essa da, kuzey yönünden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %62 civarında olacak.

9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 39°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıkların 29°C civarına düşmesi bekleniyor. Genel olarak bu dönemde hava güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarı çıkmamaya çalışmak veya koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.