Bursa 09 Aralık Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Aralık 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 6 ile 11 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Yağışların hafif şekilde devam etmesi tahmin ediliyor.

10 Aralık Çarşamba günü bulutlu havanın ardından güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık değerleri 2 ile 10 derece arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün 1 ile 10 derece arasında seyredecek. 12 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalması öngörülüyor. Aralıklı yağışların da devam edeceği tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Uygun giyinmek, ıslanmamak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Trafikte dikkatli olmak önem taşımaktadır.