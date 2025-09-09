HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 09 Eylül Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 09 Eylül Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Bursa'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığının 26°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanabilir. Bu nedenle, günün erken ve geç saatlerinde uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 10 Eylül Çarşamba ve 11 Eylül Perşembe günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C ile 28°C arasında seyredecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlar. Ancak, nem oranının artması bekleniyor. Bu da hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir. Nemli saatlerde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir.

Cuma günü, 12 Eylül 2025'te hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, hafta boyunca devam eden ılıman hava koşullarının bir yansımasıdır. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve planlarınızı buna göre yapmak faydalı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları yaşanabilir. Uygun kıyafetler seçmek ve nemin yüksek olduğu saatlerde bol su içmek önemlidir. Hava durumunun değişken olabileceğini göz önünde bulundurarak, planlarınızı yaparken esnek olmak da faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdıMuratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdı
CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.