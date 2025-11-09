HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Kasım 2025 tarihinde hafif yağmur ve sis ile başlayacak olan hava durumu gün boyunca 9 °C ile 11.3 °C arasında değişecek. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde hava sıcaklıkları artacak, 10 Kasım'da 11.5 °C ile 15 °C arasında seyredecek. Salı gününden itibaren yağışların artması beklenirken, yoğun yağışlarda trafikte dikkatli olunmalı ve kat kat giyinilmesi önerilmektedir.

Bursa 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sis ile başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9°C ile 11.3°C arasında değişecek. Nem oranı %75'e yakın olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı ise 17:52'dır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklıkları 11.5°C ile 15°C arasında olacak. Nem oranı %87 seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızı 4.4 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:51'dir.

Salı gününden itibaren yağışların artması bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba ve 13 Kasım Perşembe günleri yağışların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 17-18°C'ye kadar düşmesi muhtemel.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi dikkate alınmalıdır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde dışarıda su geçirmez ayakkabılar giyilmelidir. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Yoğun yağış saatlerinde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Evde kalınan zamanlarda, yüksek nem oranı olan günlerde havalandırma yapılmalıdır. Nemli ortamlardan uzak durulmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katlettiBaba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti
Yeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladıYeni Bolivya Devlet Başkanı Paz yemin ederek göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Antalyaspor-Beşiktaş Maçı Özeti

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.