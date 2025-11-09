Bursa 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sis ile başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9°C ile 11.3°C arasında değişecek. Nem oranı %75'e yakın olacak. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı ise 17:52'dır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklıkları 11.5°C ile 15°C arasında olacak. Nem oranı %87 seviyesinde seyredecek. Rüzgar hızı 4.4 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı ise 17:51'dir.

Salı gününden itibaren yağışların artması bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba ve 13 Kasım Perşembe günleri yağışların devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 17-18°C'ye kadar düşmesi muhtemel.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi dikkate alınmalıdır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde dışarıda su geçirmez ayakkabılar giyilmelidir. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Yoğun yağış saatlerinde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Evde kalınan zamanlarda, yüksek nem oranı olan günlerde havalandırma yapılmalıdır. Nemli ortamlardan uzak durulmalıdır.