Bursa 10 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 10 Ağustos 2025 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 25°C dolaylarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 11 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34°C olacak. 12 Ağustos Salı günü sıcaklık 35°C civarında seyredecek. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33°C'ye düşse de hava yine sıcak ve güneşli kalacak. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 34°C, 15 Ağustos Cuma günü ise 28°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek ve açık renkli, hafif giysiler giymek gerekir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak, güneş çarpması riskini azaltır. Araç kullanırken klima kullanmak serin kalmaya yardımcı olur. Perşembe günü ani sağanak yağışların etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları önemlidir.

