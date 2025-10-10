HABER

Bursa 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 10 Ekim 2025 tarihinde hafif yağmur ve 17.3°C ile 28°C arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yer yer sağanak yağmurlar yaşanacak. Ekim ayı boyunca sıcaklıklar 14°C ile 18.2°C arasında seyrederken, nem oranı %76 seviyesine ulaşacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, yağışlı günlerde ise yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı.

Hazar Gönüllü

Bursa'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hafif yağmurlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 18.8°C olacak. En düşük sıcaklık 17.3°C, en yüksek sıcaklık ise 28°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %62 seviyesinde. Rüzgar hızı 3.7 km/saat. Basınç seviyesi 1004.4 mb olarak belirlenmiş. Gün doğumu 07:11'de, gün batımı ise 18:34'te gerçekleşecek.

Cumartesi günü, 11 Ekim 2025, yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 5°C arasında değişecek. Pazar günü, 12 Ekim 2025, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 16°C ile 4°C arasında seyredecek.

Ekim ayı boyunca hava sıcaklıkları genellikle 14°C ile 18.2°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 83 mm. Nem oranı ise %76 seviyesinde.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olur. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak unutulmamalı. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

hava durumu Bursa
