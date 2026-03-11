Rusya güvenlik gerekçesiyle internetleri kesti! 1 haftadır internetsizler

Rusya'nın başkenti Moskova'nın bazı bölgelerinde bir süredir internet erişimi tümüyle kesilirken, Rus yetkililer güvenlik nedeniyle önlem alındığını açıkladı.

1 HAFTADIR İNTERNET KULLANAMIYORLAR

Moskova'nın merkezindeki bazı bölgelerde vatandaşlar yaklaşık bir haftadır internete erişim sağlayamıyor.

"NAKİT PARA TAŞIYIN"

Rus sosyal medya platformlarında yaşananlara ilişkin şikayetler artarken, vatandaşlara kesinti yaşanan bölgelerde yapılacak ödemeler için nakit para taşımaları tavsiye ediliyor.

Bazı vatandaşlar, söz konusu bölgelerde Rus devletine ait bazı sitelere ise erişim sağlanabildiğini bildiriyor.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği için önlemler aldıklarını belirterek, "Kiev rejimi giderek daha sofistike saldırı yöntemleri kullandıkça, vatandaşların güvenliğini sağlamak için daha fazla teknolojik önlem alınması gerekmektedir." dedi.

Kısıtlamaların ne kadar süreceğine dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ek önlemlerin alınması gerektiği sürece." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır