HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Rusya güvenlik gerekçesiyle internetleri kesti! 1 haftadır internetsizler

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı bölgelerde 1 haftadır internetler kesik. Vatandaşlara mağdur olmamaları adına nakit para taşımaları önerildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov kesintinin güvenlik nedeniyle yapıldığını söyledi. Kesintilerin ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

Rusya güvenlik gerekçesiyle internetleri kesti! 1 haftadır internetsizler

Rusya'nın başkenti Moskova'nın bazı bölgelerinde bir süredir internet erişimi tümüyle kesilirken, Rus yetkililer güvenlik nedeniyle önlem alındığını açıkladı.

Rusya güvenlik gerekçesiyle internetleri kesti! 1 haftadır internetsizler 1

1 HAFTADIR İNTERNET KULLANAMIYORLAR

Moskova'nın merkezindeki bazı bölgelerde vatandaşlar yaklaşık bir haftadır internete erişim sağlayamıyor.

"NAKİT PARA TAŞIYIN"

Rus sosyal medya platformlarında yaşananlara ilişkin şikayetler artarken, vatandaşlara kesinti yaşanan bölgelerde yapılacak ödemeler için nakit para taşımaları tavsiye ediliyor.

Rusya güvenlik gerekçesiyle internetleri kesti! 1 haftadır internetsizler 2

Bazı vatandaşlar, söz konusu bölgelerde Rus devletine ait bazı sitelere ise erişim sağlanabildiğini bildiriyor.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği için önlemler aldıklarını belirterek, "Kiev rejimi giderek daha sofistike saldırı yöntemleri kullandıkça, vatandaşların güvenliğini sağlamak için daha fazla teknolojik önlem alınması gerekmektedir." dedi.

Kısıtlamaların ne kadar süreceğine dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ek önlemlerin alınması gerektiği sürece." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten "İBB davası canlı yayınlansın" talebine açıklamaBakan Gürlek'ten "İBB davası canlı yayınlansın" talebine açıklama
Kahramanmaraş korkutan deprem! AFAD duyurduKahramanmaraş korkutan deprem! AFAD duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
internet Moskova kremlin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.