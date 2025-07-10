Bursa 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 32°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 33°C'ye ulaşacak. 12 Temmuz Cumartesi ve 13 Temmuz Pazar günlerinde sıcaklık 35°C'ye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesiyle baş dönmesi, halsizlik ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında serin bir ortama geçmek ve bol su içmek önemlidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler kişisel sağlığı korumak için büyüktür. Hava durumunu takip ederek ve gerekli önlemleri alarak yazın keyfini güvenli bir şekilde sürdürebiliriz.