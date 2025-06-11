Bursa 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu yoğun bulutlarla başlıyor. Sabah saatlerinde bu bulutlar etkili olacak. Öğleye doğru bulutlar azalıyor. Hava az güneşli bir hale geliyor. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında seyrediyor. Gece ise sıcaklık 14°C seviyelerine düşüyor.

12 Haziran Perşembe günü hava daha da açıyor. Güneşli bir gün yaşanıyor. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükseliyor. Gece sıcaklık ise 13°C'ye düşüyor. 13 Haziran Cuma günü bol güneş ışığı altında hava 27°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 10°C seviyelerine iniyor. 14 Haziran Cumartesi günü parlak güneş ışığı eşliğinde hava 26°C'ye tırmanıyor. Gece sıcaklığı 8°C'ye düşüyor.

Bursa'nın Haziran ayı genellikle ılıman ve güneşli geçiyor. Ortalama gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında. Bu dönemde yağış miktarı 59 mm olarak kaydediliyor.

Hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak akıllıca. Gündüzleri ise güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak açısından önem taşır. Planlarınızı yaparken esnek olmak ve gerektiğinde kapalı alanlara sığınmak da faydalı olacaktır.