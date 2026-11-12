İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçi Şanlıurfa’da toprağa verildi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Şanlıurfalı işçi Abdullah Kılınç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kılınç’ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde toprağa verildi.

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki fabrikada 9 Kasım saat 12.00 sıralarında patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Kılınç, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılınç’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi.

Suruç ilçesine getirilen Kılınç’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yenişehir Mahallesi’nde (Remel) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazı sonrası açıklamada bulunan fabrika işçilerinden Mehmet Demir, fabrikada o gün vardiya değişikliği nedeniyle olmadığını belirterek, ihmal olduğunu savundu.

Kılınç’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.